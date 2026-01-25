Amicitia kijkt terug op een van de meest succesvolle kampioenschappen uit de clubgeschiedenis

ALMERE, MUSSELKANAAL - Amicitia behaalde op het Nederlands Kampioenschap twirl, dat dit weekend in Almere werd gehouden, 15 medailles.
Hieronder een overzicht van de medaillewinnaars:
Senioren Team: Nederlands Kampioen (Goud) – Dancetwirl Midden
Charissa: Nederlands Kampioen (Goud) – 1 Baton Top en 2 Baton Midden; Brons – Junior Topklasse.
Anouk Wind: Nederlands Kampioen (Goud) – Dancetwirl Midden; Zilver – 1 Baton Midden.
Elena Kiel: Nederlands Kampioen (Goud) – 1 Baton Basis; Zilver – 2 Baton Basis; Brons – Dancetwirl Midden.
Delaya: Zilver – 1 Baton Basis.
Vera: Zilver – 1 Baton Topklasse.
Duo Anouk Wind & Charissa: Nederlands Kampioen (Goud) – Duo Dance Midden.
Duo Lisette & Anouk Hofkamp: Nederlands Kampioen (Goud) – Duo Twirl Midden; Brons – Duo Dancetwirl Midden.
Duo Delaya & Elena: Nederlands Kampioen (Goud) – Duo Twirl Basis.
Trots op alle twirlsters
De vereniging kijkt met een enorm trots gevoel terug op het weekend. “We zijn ontzettend trots op alle meiden, de inzet en vooral het plezier dat ze hebben laten zien op de wedstrijdvloer,” laat de leiding weten. “Natuurlijk kon niet iedereen op het podium staan, maar we hebben genoten van alle routines. De meiden hebben het fantastisch gedaan!”
Met vijftien medailles op zak kan Amicitia terugkijken op een van de meest succesvolle kampioenschappen uit de clubgeschiedenis.
De vereniging feliciteert alle deelneemsters met hun behaalde resultaten.
Bron en foto’s: Jacqueline Wind