Expositie “Stadskanaal in Wol” geopend

STADSKANAAL – Met het doorknippen van een lint openden wethouder Klaas Pals en Heidi Renkema van de Coöperatie Sterke Musea afgelopen vrijdagmiddag de expositie “Stadskanaal in Wol” Dat gebeurde in de gecombineerde Museum van de Streek en de bibliotheek in Stadskanaal.
De tentoonstelling bestaat uit door vrijwilligers gemaakt breiwerk van markante gebouwen in de Kanaalstreek. De Braaiwichter zoals de vrijwilligers zich zelf noemen, begonnen in 2023 met het project dat leidde tot ruim 30 werkstukken.
De expositie is dagelijks gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het museum en de bibliotheek en is nog te zien tot 4 april.
Tekst en beelden: Boelo Lutgert