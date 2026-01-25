Filmflits Festival voor jong en oud in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondag 1 februari 2026 staat alles in het teken van verrassende, korte films tijdens het Filmflits Festival. Dit eendaagse festival viert de kracht van de korte film en laat zien hoe verhalen van slechts enkele minuten een diepe indruk kunnen achterlaten.
Tijdens het Filmflits Festival ontdekt het publiek een afwisselende selectie korte films van zowel opkomende makers als gevestigde talenten. Van gedurfde fictie en grappige video’s: elke film nodigt uit om anders te kijken, te voelen en te denken.
In de ochtend is het festival speciaal gericht op kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Vijf korte films prikkelen de fantasie, sluiten aan bij de leefwereld van kinderen en laten zien dat grote verhalen niet lang hoeven te duren. Van de sprookjesachtige animatiefilm Spring tot het verhaal over Nelson het Mini Varken.
’s Middags vervolgt het festival met een programma voor volwassenen, waarin diverse genres en stijlen samenkomen. Van de komische film Het Rijexamen over de vijftigjarige Diana Roos die voor de zesentwintigste keer rijexamen doet en wordt opgescheept met een examinator die meer oog heeft voor de ruzie met zijn vrouw dan de weg.
Tot de Nuisance Bear over het kuststadje Churchill, in het noorden van Canada, dat langs de migratieroute van de ijsbeer ligt.
Met het Filmflits Festival biedt Filmhuis vanBeresteyn een speelse filmervaring in Veendam voor jong en oud.
Datum: Zondag 1 februari 2026
Aanvang: 11.00 uur voor kinderen van 6 t/m 9 jaar
13.30 uur voor volwassenen
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn