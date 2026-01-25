DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Vanmorgen vond rond zes uur op de A31 ter hoogte van Meppen een ernstig ongeval plaats. Een onbekende bestuurder van een Nederlandse VW Golf botste tegen de Mazda5 van een 50 jarige man. De Mazda sloeg over de kop en kwam in een naastgelegen akker tot stilstand. De bestuurder raakte zwaargewond. De VW Golf kwam op de rechter rijbaan tot stilstand. De bestuurder en mogelijk een passagier zijn, voordat de hulpdiensten arriveerden, door een onbekende bestuurder van een Nederlandse VW Polo meegenomen. De politie onderzoekt wie de bestuurder van de VW Golf was. De weg is gedurende het onderzoek en de bergingswerkzaamheden halfzijdig afgesloten geweest.

Donderdag is tussen 15.30 en 16.10 uur op een parkeerplaats aan de Nicolaus-August-Straße een Ford S Max aangereden. De dader is onbekend.

Vrijdag is tussen 13.30 en 14.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Fürstenbergstraße een Seat Cupra aangereden. Ook hier is de dader onbekend.

Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931 – 9490.

Papenburg

Om kwart voor zeven vanmorgen vond op de Erste Wiek links een ongeval plaats. Een 18-jarige bestuurder van een Mazda 6 reed richting Splitting rechts, toen hij van de weg raakte en in een afwateringssloot, die parallel aan de weg loopt, terechtkwam. Zowel de 18-jarige als zijn 20-jarige passagier konden zelfstandig uit de auto komen en bleven ongedeerd. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de bestuurder een alcoholgehalte van 1,59 promille in zijn bloed had. De politie onderzoekt of hij in het bezit van een rijbewijs is. Er werd een bloedmonster afgenomen en hij werd vervolgens vrijgelaten.

Om half acht donderdagavond is op de rotonde in de Hermann-Lange-Straße/Hauptkanal/Russelstraße een 15 jarige bestuurder van een brommer ten val gekomen, toen hij hard moest remmen omdat een onbekende automobilist hem op de rotonde geen voorrang verleende. Voor zover bekend raakte hij niet gewond; zijn brommer liep wel schade op. De automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen via 04961 – 9260.

Neubörger

Tussen donderdag- en zaterdagmiddag is bij een woning aan de Gartenstraße ingebroken. De daders doorzochten de kamers en gingen er daarna vandoor. Over de buit en de ontstane schade is niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen via 04961 – 9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland