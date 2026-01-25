MFA Ons Noabershoes weer het toneel van mooie muziekmomenten

VEELERVEEN – De Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen is er in geslaagd ook voor 2026 weer een attractief programma samen te stellen voor de vele liefhebbers van muziek.
-De aftrap wordt verricht door Bert Heerink & André Becker met hun programma “Heroes of Rock II” op zaterdagavond 28 februari, aanvang 20:00 uur. Vele bekende rock klassiekers zullen die avond ten gehore worden gebracht.
-Zondag 22 maart krijgt het een vervolg met een koffieconcert van 11:00 – 13:00 uur door Bob & Adrian, bekend van de Stroatklinkers.
-Zondag 5 april (1e paasdag) wordt een combinatie van streektoal door Alex Vissering met aansluitend voor de liefhebbers een paasbrunch. Aanvang van het concert is 11:00 uur. Voor de paasbrunch is reserveren verplicht.
-Zaterdagavond 25 april kunt u vanaf 20:30 uur genieten van een avondje Classic Rock Live met klassieke rock, countryrock, soul en nederpop door de veenkoloniale band ROLLIN PIN . Repertoire o.a.: Herman Brood, The Beatles, Procol Harum, Pearl Jam, Joe Bonamassa, The Monkees, Focus, The Scene, Neil Young.
-De nationaal en internationaal bekende Ierse Swingfolkband UNICORN zorgt zaterdagavond 23 mei vanaf 20:30 uur voor Keltische folk en swing, met Klezmer en Bluegrass uitstapjes.
-Na de zomervakantie gaan we zaterdag 26 september vanaf 20:30 uur verder met een 60’s, 70’s en 80’s party met de mooiste hits uit die periode door de 7-koppige formatie HOT ME!
-Ten slotte verwelkomen we op zaterdag 24 oktober een van Nederlands beste country artiesten, nl. Dick van Altena (bekend van o.a. de theater-show Back To The Country). Aanvang 20:30 uur.
Kaarten voor alle evenementen kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348.
Bron: Pieter Huttinga