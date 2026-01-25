Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Muntendam

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 25 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEETJE ZON | LOKAAL NOG GLADHEID

Af en toe is er vandaag een beetje zon maar vaak is het toch ook bewolkt. Het blijft eindelijk weer eens droog, en na de lichte vorst van vannacht en vanochtend wordt het vanmiddag ongeveer +1. De wind is nog steed matig uit het oosten, windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht gaat het weer een graadje vriezen. En het is nog droog vanancht, maar morgen is er vanuit Duitsland kans op wat lichte sneeuwval. Dat is bij een zwakke tot matige wind uit het nóórden. Middagtemperatuur 0 tot +1 dus een kleine beetje dooiend weer.

Dinsdag zijn de temperaturen ongeveer hetzelfde en eerst is het droog; dinsdagavond is er kans op wat sneeuw en regen. Want vanaf dan gaat het iets omhoog met minimumtemperaturen rond het vriespunt, en middagtemperaturen rond +3. Soms valt er vanaf woensdag wat sneeuw of regen en ‘s nachts en ‘s ochtends zal het tot volgend weekend vaak glad zijn op de weg.