Thijs uit Winschoten pakte brons op 3e Regio-Cup jeugddamtoernooi in Hijken

HIJKEN, WINSCHOTEN – Ondanks de winterse perikelen kon het derde Regio-Cup jeugddamtoernooi in het Drentse Hijken zaterdagmiddag 24 januari toch doorgang vinden in de plaatselijke Dorpshoeve.

Een kleine 60 deelnemers uit Westerhaar, Wapenveld, Gramsbergen, Dedemsvaart, Hoogeveen, Hijken, Beilen, Rinsumageest, Groningen, Leek, Nieuwe Pekela en Winschoten werden door coördinator Rik Smit uit Nieuw-Balinge op sterkte ondergebracht in groepjes van 8 spelers. Vervolgens werd in elke groep een zogenaamd rondtoernooi afgewerkt. Alleen de deelnemers in groep 1 en 2 deden dat met de klok. Het 11-jarig damtalent Ben Aikema werd zaterdag kampioen in de 1e groep en nam tevens de wisselbeker mee, die hij mag behouden tot het volgende regio-cup toernooi in Winschoten.

Kwartet dammers Damclub Winschoten

Een grote delegatie van Damclub Winschoten vertrok zaterdagmiddag met 4 jeugdleden naar West Drenthe om weer de nodige wedstrijdervaring op te doen bij jeugdwedstrijden.

Dat waren Thijs (8 jaar), Ryan (8 jaar), Hannah (10 jaar) en Pavlo (10 Jaar). Pavlo in groep 3 en Ryan in groep 4 vielen met een 4e plaats net buiten de prijzen. De nummer 1 t/m 3 kregen namelijk een beker uitgereikt. Hannah en Thijs kwamen uit in groep 7 waar Hannah beslag legde op de 7e plaats en Thijs uitstekend derde werd. Thijs mocht zelfs een barrage spelen om de 2e plaats met Elohim Jansen uit Hoogeveen. Hierbij moest Thijs de eer laten aan Elohim en behaalde een uitstekende 3e plaats. Alle vier spelers uit Oost-Groningen kwamen sowieso tot goede partijen.

4e Regio-Cup in Winschoten

De volgende Regio-Cup staat gepland op zaterdagmiddag 7 maart in Winschoten, daarna zaterdag 21 maart in Dedemsvaart en tenslotte zaterdag 11 april in Gramsbergen. Deze jeugdtoernooien zijn trouwens een uitstekende “springplank” voor de jeugdspelers om kennis te maken met deze tak van denksport, waarbij het spelen tegen leeftijdgenoten stimulerend werkt. Elk seizoen staan namelijk zo’n 10 jeugdtoernooien op de planning.



Dat zijn de 6 Regio-Cup toernooien in Hoogeveen, Groningen, Hijken, Dedemsvaart, Gramsbergen en Winschoten. In deze plaatsen wordt eveneens veel aandacht besteed aan het schooldammen. Niet alleen toernooien maar tevens workshops en damlessen op de basisscholen worden door de plaatselijke damverenigingen aangeboden. Daarnaast komen nog de provinciale kampioenschappen langs en deelname aan de NK’s voor de benjamins, welpen, pupillen, aspiranten en junioren. Kortom er wordt veel aandacht besteed aan het jeugddammen, onder het motto “Geen jeugd geen toekomst”.

Ontwikkeling jeugd via de KNDB

De jeugdige dammers kunnen zich uitstekend ontwikkelen op bovengenoemde jeugdtoernooien met daarnaast theoretische kennis opdoen op de jeugdafdeling van de damclub. Tenslotte heeft de KNDB als overkoepelende organisatie van alle damverenigingen in Nederland met DAMZ! op hun site, een uitstekende troef in handen om met passende theorie de jeugdige dammers te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Bron: Geert Lubberink