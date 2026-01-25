VKSO het orkest van de Veenkoloniën zoekt enthousiaste teamplayers

WILDERVANK – Ben jij ervoor in, om deel uit te maken van een dynamisch team van een symfonieorkest?Zou je willen bijdragen aan een geslaagd concert en repetitie? Om, op en rondom het podium en achter de schermen – samen met overige orkestbodes – ervoor te zorgen dat alles op z’n plek staat en valt? Ben je een teamplayer die enkele uurtjes per maand over hebt en/of bij een concert een dagdeel kan meehelpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor ons symfonieorkest zoeken wij enthousiaste en representatieve vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij allerlei praktische en logistieke taken rondom concerten en repetities. Als orkestbode ben je een onmisbare schakel achter de schermen: helpen bij de opbouw van het podium, het klaarzetten van muziekstandaards/slagwerk/harp en ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. Ook na afloop draag je met elkaar bij aan de afbouw en het inladen van onze transportbus.

Wij voeren 10 tot 12 concerten per seizoen (september tot juni/juli) uit. Van theaters tot op de meest bijzondere cultuurhistorische locaties. Concerten vinden meestal op zondag plaats, heel soms op zaterdag. Ons orkest repeteert eens per maand op zondagavond, met extra repetities op enkele zondagen ter voorbereiding op concerten. Tijdens schoolvakanties worden geen repetities of concerten gepland.

Wat krijg je ervoor terug? De unieke kans om bijzondere ervaringen op te doen en een exclusieve kijk achter de schermen te krijgen – van repetitie tot concert – op bijzondere locaties. Natuurlijk worden je reiskosten vergoed en zorgen wij goed voor de innerlijke mens. Bovendien werk je samen binnen een enthousiast team waar flexibiliteit, verantwoordelijkheid en plezier hand in hand gaan. Oh ja….kennis van een symfonieorkest is geen vereiste, affiniteit natuurlijk wel!

Achtergrondinformatie VKSO:

Het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher bestaande uit plm.70 orkestleden: professionele musici, conservatoriumstudenten en getalenteerde amateurs bestaat inmiddels 15 jaar en werkt samen met theaters, culturele instellingen, en de provincies Groningen en Drenthe, evenals de grensstreek van Duitsland. Zo bereiken we een breed publiek met een veelzijdig repertoire: klassieke-, film- en wereldmuziek, aangevuld met kamermuziekconcerten, educatieve programma’s en bijzondere projecten.

Geïnteresseerd? Of heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op via helmaleutscher@vkso.nl

Bron en foto’s: Helma Leutscher