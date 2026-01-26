De Wieners brengen Hank Williams tot leven in een uitverkochte ‘Riggel’ in Boven Pekela

BOVEN PEKELA – Afgelopen zondagmiddag waanden de bezoekers in Pekela zich even in de hoogtijdagen van de countrymuziek.
De Culturele Commissie Pekela had voor dit concert een slimme locatie wissel. Dat het concert populair zou worden, bleek al snel: de kaarten waren in korte tijd nagenoeg uitverkocht. De keuze van de Culturele Commissie om uit te wijken naar ‘de Riggel’ bleek een gouden greep. Waar het vertrouwde Albatrosgebouw qua capaciteit tegen zijn grenzen aanloopt, bood ‘de Riggel de nodige ruimte zonder in te leveren op de intieme sfeer die bij deze muziek past.
De 5 koppige formatie deed meer dan alleen de bekende hits spelen. Tussen de nummers door werden de aanwezigen meegenomen in het roerige én korte leven van Hank Williams.
Deze verhalende insteek zorgde voor diepgangen gaf de muziek- die technisch perfect werd uitgevoerd – nog meer emotionele lading.
Het publiek liet hun waardering gedurende de middag duidelijk blijken. Na de laatste noten was het enthousiasme zo groot dat een ‘zugabe’ onvermijdelijk was. Nadat voorzitter Regina Kral de muzikanten en de aanwezigen bedankte voor hun komst eindigde het concert in een welverdiende staande ovatie voor De Wieners, die bewezen dat de muziek van Hank Williams nog altijd springlevend is in Pekela.
Het volgende concert is op zondagmiddag 1 maart a.s. aanvang 15.00 uur. Linde Nijland, Otto Groote en Bert Ridderbos geven dan een concert in het Albatrosgebouw. Deze drie gerenommeerde, noordelijke muzikanten hernieuwen deze middag hun succesvolle samenwerking.
Kaartje reserveren is mogelijk via de mail info@sccpekela.nl Facebook: Culturele Commissie Pekela
Bron: Culturele Commissie Pekela