Diaconieën van de vier kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde organiseren Pannenkoekendag voor het goede doel

VRIESCHELOO – Op 17 februari is het in het Trefpunt in Vriescheloo om 17.30 uur Pannenkoekendag.
‘Pannenkoekendag is uit onze regio niet meer weg te denken. Daarom gaan we er ook in 2026 vrolijk mee door’, vertelt Hetty Koetje. Deze dag heeft oude papieren. Al eeuwen gaat het vooraf aan de tijd van het vasten. Met restjes luxe, zoals boter, suiker, eieren en wat meel werden pannenkoeken gebakken.
Nu eten we pannenkoeken voor de gezelligheid en om te bedenken hoe belangrijk voedsel is, vooral als je het niet of te weinig hebt. Saamhorigheid en solidariteit gaan hand in hand.
De gehele opbrengst is voor het goede doel: Schuldhulpmaatje
Dinsdag 17 februari 2026
Tijd: 17.30 uur
Locatie: Trefpunt, Dorpsstraat 121 in Vriescheloo
Kosten: Gratis of een vrijwillige bijdrage en deze is voor Schuldhulpmaatje
Dit alles wordt georganiseerd door de diaconieën van de vier kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde.
Bron: Hetty Koetje