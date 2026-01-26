Focusflitser geplaatst bij Winschoten

WINSCHOTEN – Langs de Blijhamsterweg is een focusflitser geplaatst.
Langs de Blijhamsterweg is vlakbij verpleeghuis Old Wolde een zogenaamde focusflitser geplaatst. Deze slimme, mobiele camera detecteert of automobilisten tijdens het rijden een telefoon of een ander elektronisch apparaat in de hand hebben. Deze flitsers worden sinds 19 mei 2025 door het Openbaar Ministerie in Nederland ingezet.
De focusflitser werkt met een systeem dat is ontworpen om mobiele telefoons waar te nemen. De camera registreert 24 uur per dag alle auto’s die langsrijden. Als het systeem meent een mobiele telefoon te herkennen, maakt het meerdere foto’s. Het systeem stuurt de foto’s automatisch naar het CJIB. Een BOA beoordeelt vervolgens de foto’s. Als de BOA ook meent een mobiele telefoon te herkennen dan wordt een boete verstuurd naar de kentekenhouder. Foto’s waarop geen telefoongebruik is geconstateerd, worden direct verwijderd.
Een boete voor het vasthouden van je telefoon in de auto is een van de duurste Mulderboetes: in 2026 kost het € 440,- voor automobilisten, € 300,- voor bromfietsers, en € 170,- voor fietsers. Dit geldt voor alle mobiele elektronische apparaten, niet alleen telefoons, en geldt ook tijdens optrekken en filerijden.