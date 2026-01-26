Gebiedsprogramma Veenkoloniën van start

VALTHERMOND – Overheden, waterschappen, agrarische collectieven en kennisinstellingen in de Veenkoloniën gaan de krachten bundelen voor een toekomstbestendige landbouw met een gezond verdienvermogen. Met de ondertekening van een intentieverklaring, op 23 januari 2026 in Valthermond, is het Gebiedsprogramma Veenkoloniën officieel van start gegaan.
De partners van Agenda voor de Veenkoloniën en Innovatie Veenkoloniën zetten zich met dit Gebiedsprogramma Veenkoloniën samen in voor een duurzaam, toekomstbestendig Veenkoloniaal gebied waarin de landbouw een prominente plek blijft houden. In het gebiedsprogramma staan voorstellen voor praktische projecten, monitoring en samenwerking uitgewerkt voor landbouwontwikkeling in de Veenkoloniën. De samenwerking over de provinciegrens tussen overheden en ketenpartners uit de agrarische sector bestaat al vele jaren in de Veenkoloniën, maar is in Nederland wel uniek.
Gebiedsprogramma Veenkoloniën
Het gebiedsprogramma loopt vijf jaar en bestaat uit drie programmalijnen: Toekomstbestendig bouwplan, Doelsturing & monitoring en Landelijk gebied. Er wordt gewerkt aan concrete projecten over bijvoorbeeld het toekomstig bouwplan, maar ook het opzetten van een meetsysteem waarmee effecten van maatregelen voor water, bodem en natuur inzichtelijk worden gemaakt. Met het ondertekenen van de intentieverklaring zetten de partijen zich in om het programma ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.
Samenwerkingsverband
De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, gemeenten in het gebied en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen. Innovatie Veenkoloniën is een samenwerking van keten- en kennispartners, waaronder Avebe, Cosun, Agrifirm, Wageningen Research en LTO Noord.
Alle betrokken partijen ondertekenden de intentieverklaring. Namens de provincie was landbouwgedeputeerde Leo Wenneger hierbij aanwezig.
