Grenswerk gemakkelijk gemaakt: deskundig advies voor grenspendelaars

REGIO – Steeds meer werknemers kiezen voor een baan aan de andere kant van de grens of overwegen deze carrièrekeuze. Wie in het buurland wil gaan werken, dient met enkele zaken rekening te houden. In Nederland en Duitsland gelden bijvoorbeeld verschillende regels omtrent o.a. sociale zekerheid en belastingen. Bij het aangaan van een dienstverband in het buurland ontstaan hierdoor vaak vragen. De GrensInfoPunten geven daarom op maandag 9 en dinsdag 10 februari om 16:30 uur in een tweetal webinars meer informatie over het thema werken in het buurland. Deelname is kosteloos.
Op maandag 9 februari start de webinarreeks met informatie over werken in Nederland (Duitstalig). Op dinsdag 10 februari volgt het webinar over werken in Duitsland (Nederlandstalig). Tijdens deze webinars gaan sprekers van de verschillende GrensInfoPunten o.a. in op vragen over de opbouw van pensioenen, de zorgverzekering, kinderbijslag en belastingen. Het Nederlandse en Duitse sociale zekerheids- en (loon-)belastingsysteem worden uitgelegd en ook wordt besproken waarop moet worden gelet wanneer men deels of geheel thuiswerkt (vanuit het woonland) voor een buitenlandse werkgever.
Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot vlak voor de aanvang van de webinars registreren. Wie het webinar over werken in Nederland op maandag 9 februari van 16:30 tot 17:30 uur wil bijwonen, dient zich aan te melden via https://grenzinfo.eu/webinar-werkenNL. Voor het webinar over werken in Duitsland op dinsdag 10 februari verloopt de aanmelding via https://grenzinfo.eu/webinar-werkenDE.
Na registratie ontvangen de deelnemers een toegangslink voor het webinar.
Bron: Corine Konings