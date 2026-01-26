Hendri Meendering gestart als burgemeester Schiermonnikoog – Stichting Vesting Bourtange zoekt nieuwe directeur

BOURTANGE – Met het afscheid van Hendri Meendering is vesting Bourtange nu op zoek naar een nieuwe directeur.
Vandaag is Hendri Meendering begonnen aan zijn nieuwe functie als burgemeester van Schiermonnikoog. Daarmee sluit hij een periode van ruim acht jaar af als vestingmanager van Vesting Bourtange.
Vrijdag 17 januari werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stichting Vesting Bourtange officieel afscheid genomen van Meendering en zijn echtgenote Ciska. Onder leiding van Meendering groeide Vesting Bourtange de afgelopen jaren sterk en werd het historische vestingdorp stevig op de kaart gezet, zowel regionaal als landelijk.
Met het vertrek van Meendering is Stichting Vesting Bourtange op zoek naar een nieuwe directeur. Geïnteresseerden kunnen tot 1 maart solliciteren naar deze functie van 32 uur per week. De directeur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en geeft leiding aan het team.
Tot de belangrijkste taken behoren onder meer het aansturen van medewerkers, het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening, het ontwikkelen en uitvoeren van jaarplannen en het zorgdragen voor het financiële beleid. Daarnaast vertegenwoordigt de directeur de stichting in diverse overlegvormen, bereidt onderwerpen voor het bestuur voor, woont (deels) bestuursvergaderingen bij en legt verantwoording af aan het bestuur.
De stichting zoekt een ondernemende leider met affiniteit voor historie. Kandidaten beschikken over minimaal hbo-werk- en -denkniveau en hebben aantoonbare ervaring met leidinggeven. Ervaring in de sector toerisme, recreatie of erfgoed is een pré, evenals commercieel inzicht en financiële vaardigheden. Verder wordt flexibiliteit, creativiteit en organisatietalent verwacht. Van de nieuwe directeur wordt gevraagd dat hij of zij in (de nabije omgeving van) Bourtange woont of daar wil gaan wonen.
Momenteel neemt voorzitter Harm Kuil van Stichting Vesting Bourtange tijdelijk de honneurs waar.
Klik HIER om naar de vacature te gaan.