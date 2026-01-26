DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dörpen
In Dörpen heeft zich een ernstig milieudelict voorgedaan. In het water langs de Milchbrinkweg werden in totaal 13 jerrycans van verschillende groottes, gevuld met afgewerkte olie, aangetroffen. Het exacte tijdstip van de lozing is nog onbekend, maar het is waarschijnlijk in de afgelopen weken gebeurd. Het water was zichtbaar vervuild. De gemeente Dörpen heeft voor de verwijdering en verwerking van de jerrycans gezorgd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die naar de dader(s) zouden kunnen leiden. Iedereen met informatie over mogelijke daders wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961-9260. (foto’s: Politie Papenburg)
Aschendorf
Woensdag is rond 17.05 uur op het fietspad langs de Bokeler Straße in Aschendorf een 11 jarige fietser aangereden. Dit gebeurde met een witte personenauto, die vanaf een terrein aan de Bokeler Straße linksaf in de richting van Aschendorf draaide. Hierbij botste de auto tegen het achterwiel van de fiets, waarna de jongen ten val kwam en lichtgewond raakte. De automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961-9260.
Papenburg
Tussen 16.00 en 16.40 uur is op de parkeerplaats bij het Ems Center een Kia Sportage aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961-9260.
Vanmorgen vond om 5.28 uur op de kruising van de B70 met de Am Stadtpark in Papenburg een aanrijding plaats. Een 39-jarige bestuurder van een Audi A4 wilde bij de verkeerslichten van de B70 rechtsaf slaan naar de Am Stadtpark. Hij verleende geen voorrang aan een 50-jarige vrouw die in een Hyundai i10 op de Am Stadtpark reed. Als gevolg van de botsing werd de Hyundai i10 over een middenberm geslingerd, kwam op de tegemoetkomende rijstrook terecht, en botste tegen een Hyundai i20 bestuurd door een 63-jarige man. De bestuurster van de Hyundai i10 raakte lichtgewond. Twee van de drie auto’s moesten worden afgesleept.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland