Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan explosie gemeentehuis Winschoten

WINSCHOTEN – Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de explosie, die op 28 november plaatsvond bij het gemeentehuis van Winschoten. Er worden nieuwe beelden van onder andere de explosie en een verdacht persoon vertoond.
Klik HIER voor informatie.
Kijk vanavond (26 januari) vanaf ongeveer 21:15 uur naar Opsporing Verzocht op NPO2.
Wil je nu al tippen of ben je op zoek naar meer informatie? Klik dan hier: http://www.politie.nl/…/01-explosie—johan-modastraat…
Bron: Politie Oldambt