Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan explosie gemeentehuis Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 26 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LICHTE SNEEUW | VOORLOPIG NOG KOUD

Het is nog steeds koud en zwaar bewolkt, en zo af en toe valt er wat lichte sneeuw of motsneeuw. Het is ook nog glad door de ijzel van zaterdag maar de temperatuur is iets hoger. Het is 0 tot +1 en vanmiddag is er dan ook lichte dooi. De wind is zwak tot matig uit het noorden maar later is er maar weinig wind.

Door die zwakke wind kan er later vandaag en vannacht ook mist ontstaan. Minimumtemperatuur vannacht rond -1. Morgen is er een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind. Het is bewolkt maar eerst ook droog, morgenavond en woensdagnacht valt er af en toe sneeuw of regen. Temperatuur morgen rond +1.

Woensdag is het 0 tot 2 graden en ook dan is het bewolkt met wat lichte regen of sneeuw. Donderdag is het niet veel anders, vrijdag lijkt een helemaal droge dag te worden. Maxima na woensdag -1 of -2, maxima 0 of +1 en een koude oostenwind.