Tragikomisch familiedrama Sentimental Value in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandag 2 februari is Sentimental Value te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Dit heerlijk tragikomische familiedrama is een scherp en ontroerend portret van onuitgesproken emoties, beschadigde relaties en de kracht van kunst.
Het is de nieuwe film van de Noorse regisseur Joachim Trier, bekend van het internationaal bejubelde The Worst Person In The World. In Sentimental Value volgen we actrice Nora (Renate Reinsve) en haar zus Agnes, die worstelen met het recente verlies van hun moeder. Wanneer hun vervreemde vader Gustav (Stellan Skarsgård) – een gerenommeerd filmmaker – opnieuw contact zoekt, doet hij dat met een filmscript. Hij biedt Nora de hoofdrol aan, wat de eerste, voorzichtige stap vormt in een poging om de verbroken band tussen vader en dochters te herstellen. Wat volgt is een bitterzoet duel vol spanning, pijnlijke eerlijkheid en onverwachte tederheid.
Met een indrukwekkende cast, waaronder Renate Reinsve, Elle Fanning en Stellan Skarsgård, en Triers kenmerkende mix van humor en melancholie, is Sentimental Value een film die nog lang nazindert. Trouw bekroonde de film met **** en schreef: ‘Genadeloos goed geacteerd… de acteurs zijn voortreffelijk.’
Datum: Maandag 2 februari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn