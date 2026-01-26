Video: Creatieve ontmoetingsplek voor jeugd bij Club P.kel in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Club P.kel is gevestigd aan De Helling 57 in Oude Pekela. In het voormalige Aldi-pand krijgen kinderen en jongeren de ruimte om zich creatief te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. De locatie werd onlangs geopend met een open dag.
Volgens Nathalie Beekman, artistiek organisator van Club P.kel, is het doel om kinderen en jongeren een plek te bieden waar zij zich kunnen ontplooien. “We willen een plek waar kinderen en jongeren zich echt goed kunnen ontwikkelen, creatief en met elkaar,” zegt Beekman. Club P.kel was eerder actief in De Binding en in Boven Pekela en heeft nu een centrale plek in Oude Pekela.
Beekman benadrukt dat de stem van kinderen vaak te weinig wordt gehoord. “Kinderen hoor je te weinig, terwijl ze heel wijs kunnen zijn. Ze komen soms met tegendraadse ideeën waar volwassenen niet aan denken,” vertelt ze. Volgens haar is creativiteit belangrijk om anders te leren kijken naar de wereld. “Door creatief bezig te zijn, leren kinderen anders denken dan de bestaande situatie.”
Tijdens de open dag konden bezoekers kennismaken met verschillende workshops en presentaties. Club P.kel is in gesprek met de gemeente over de toekomst van de locatie, zodat kinderen en jongeren ook op langere termijn een vaste plek hebben om samen te komen en zich creatief te ontwikkelen.
Malou Vos