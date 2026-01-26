Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Presentatie: Linda Koops.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 Malou Vos: Reportage
10.45 Machteld Luijken – Humanitas is op zoek naar bestuursleden
11.15 Malou Vos: Reportage
11.45 Jelka Vale – Nieuw bos bij Jipsingboertange en de Westeresch
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.