Workshop digitaal opruimen bibliotheken Westerwolde

WESTERWOLDE – Hoe krijg je meer ruimte op je telefoon of computer? Door je apps, foto’s of mappen op te ruimen die je nooit gebruikt of niet herkent. Als je niet weet waar je moet beginnen, kom dan naar de workshop Digitaal opruimen. Tijdens deze laagdrempelige workshop van ongeveer twee uur, ga je in ontspannen sfeer aan de slag met het opschonen van je telefoon, Ipad of laptop. Samen met professionals leer je stap voor stap meer overzicht te krijgen.
Je ontdekt wat digitale rommel is, wat je veilig kunt verwijderen en wat juist belangrijk is om te bewaren. Alles wordt rustig en duidelijk uitgelegd, zodat iedereen het goed kan volgen. De workshop wordt gegeven in Bibliotheek Vlagtwedde; dinsdag 24 februari om 13.00 uur. Bibliotheek Bellingwolde; donderdag 26 februari 14.00 uur. Bibliotheek Ter Apel; vrijdag 27 februari 13.30 uur. Meedoen is gratis.
Neem je computer of telefoon mee voor deze workshop. Graag aanmelden via de site van de bibliotheek: degroningsbibliotheken/agenda/westerwolde of via de balie van de bibliotheek.
Bron: Harma de Roo