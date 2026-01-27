Afvalbrengstation Winschoten gesloten vanwege verwachte sneeuwval

WINSCHOTEN – Vanwege de verwachte sneeuwval wordt op woensdag 28 januari minder afval ingezameld. Ook blijft het afvalbrengstation gesloten. Dit meldt gemeente Oldambt op de website en Facebook.
In de aankomende nacht en morgenvroeg wordt 5 tot 10 centimeter sneeuw verwacht. Daarom blijft het afvalbrengstation op 28 januari gesloten. Ook de retourstoffenroute in Winschoten Noord en Zuid wordt die dag niet gerede. Dit in verband met de veiligheid van de afvalinzamelaars. Deze route wordt verplaatst naar maandag 2 februari.
Het is nog niet zeker of de PMD-route wordt gereden. Houd hiervoor de Afvalwijzer-app, onze website en Facebookpagina in de gaten.
Bron: Gemeente Oldambt