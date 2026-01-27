Boekpresentatie Een vreemdeling in de medina met Lejo Siepe en Abdelkader Benali

WINSCHOTEN – Op 25 februari 2026 organiseren De bibliotheek van Winschoten en Cultuurhuis De Klinker tussen 20.00 en 21.30 een boekpresentatie over Een Vreemdeling in de Medina. Auteur Lejo Siepe schreef dit boek over Bert Flint. Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek en als eerbetoon aan deze markante Winschotener zal Lejo samen met Abdelkader Benali worden geïnterviewd over het leven van Flint en het belang dat hij had voor de Marokkaanse cultuur.
Bert Flint
In de loop van de twintigste eeuw trekt Winschotener Bert Flint de wijde wereld in om uiteindelijk na enige omzwervingen één van de belangrijkste cultuurdragers van Marokko te zullen worden. Zo gaf hij les aan de Marokkaanse kunstacademie waar hij een hele generatie Marokkaanse kunstenaars onder zijn hoede nam. Ook begon hij zijn eigen museum in Marrakech. Tot op de dag van vandaag geldt Flint als de belangrijkste verzamelaar van het culturele erfgoed van de Amazigh: sieraden, tapijten, houtsnijwerk en manden. Tijdens deze boekpresentatie zal hier uitgebreid bij worden stilgestaan.
Lejo Siepe
Lejo Siepe is journalist en schrijver. Hij heeft meerdere boeken geschreven over Nederlanders met een bijzondere levensloop. Zo heeft hij eerder Fré Meis (1921 – 2021) : Handelsreiziger in revoluties geschreven. Tijdens de boekpresentatie wordt het eerste exemplaar van Een vreemdeling in de medina uitgereikt. Ook is er gelegenheid om zelf een exemplaar aan te schaffen en deze te laten signeren. Uitgeverij Jurgen Maas zal aanwezig zijn.
Abdelkader Benali
Abdelkader Benali is een schrijver en presentator die meerdere romans heeft gepubliceerd en onder andere de Libris literatuurprijs heeft gewonnen. Hij heeft verschillende culturele televisieprogramma’s gepresenteerd en hij was in 2022 gast-conservator bij het Cobra Museum in Amstelveen waar hij de tentoonstelling “Het Andere Verhaal: Marokkaans Modernisme” heeft samengesteld.
