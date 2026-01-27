CDA Pekela presenteert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2026

PEKELA – CDA Pekela brengt de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2026 naar buiten, met op plaats 1 en 2 fractievoorzitter Feike Oppewal en raadslid Eddie Jonker.
‘We zijn ontzettend trots op hoe zij de inwoners in Pekela de afgelopen vier jaar hebben vertegenwoordigd en gaan graag met hen verder! Ellen van der Hoek staat als derde op de lijst. Zij is afgelopen jaren actief geweest in de raadscommissie’, meldt CDA Pekela in een persbericht.
Daarnaast zijn er drie nieuwe kandidaten die zich vol energie willen inzetten voor een Sterk en toekomstgericht Pekela. Dit zijn: Amanda Lucas, Jetse Woltjer en Rafaël Franzen. Ook de ervaren kandidaten: Henk Bulle, Dick Berghuis, Martje Ritzema, Jan Haan, Martin Ritzema en Jan Klungel staan op de lijst. Zij dragen met veel kennis en deskundigheid bij aan een krachtige fractie.
Kandidatenlijst CDA Pekela, gemeenteraadsverkiezingen 2026:
⦁ Feike Oppewal
⦁ Eddie Jonker
⦁ Ellen van der Hoek
⦁ Amanda Lucas
⦁ Jetse Woltjer
⦁ Rafaël Franzen
⦁ Henk Bulle
⦁ Dick Berghuis
⦁ Martje Ritzema – Palsma
⦁ Jan Haan
⦁ Martin Ritzema
⦁ Jan Klungel
‘Samen sterk! Voor een toekomstgericht Pekela
‘Het is juist de kracht van de samenleving waarin wij geloven. Waar mensen elkaar ontmoeten in gezinnen, kerken, verenigingen, sportclubs, (familie)bedrijven of coöperaties. Waar normen en waarden bijdragen aan respectvol met elkaar omgaan. Waar het algemeen belang boven het eigen belang gaat. Waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar we de wereld beter doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Samen kunnen we meer’, aldus CDA Pekela.
Het verkiezingsprogramma vindt u HIER.
Bron: CDA Pekela