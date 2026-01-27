Elf voorleeskampioenen uit de gemeente Stadskanaal maken kans op plek in provinciale finale De Nationale Voorleeswedstrijd

STADSKANAAL – Biblionet Groningen organiseert deze maand de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn 11 schoolkampioenen die tijdens de regionale voorronde hun uiterste best gaan doen om een plek in de provinciale finale te bemachtigen.
Regionale voorronde in Stadskanaal
De wedstrijd vindt plaats op woensdag 11 februari om 16.00 uur in het vernieuwde pand waarin de Bibliotheek en Museum van de Streek samen onderdak hebben. In de lezingenzaal doen de schoolkampioenen van 11 basisscholen uit de gemeente Stadskanaal mee aan deze gemeentelijke ronde.
De 3 koppige jury van deze gemeentelijke ronde beslist samen wie de winnaar wordt en dus door mag naar de halve finale in Winschoten.
Provinciale finale
De winnaars van deze voorrondes gaan door naar één van de twee halve finales. Acht voorleeskanjers stromen door naar de provinciale finale op woensdagochtend 15 april in van Beresteyn in Veendam. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale in mei in Utrecht voor uit hun favoriete boek en strijden ze om de titel De Nationale Voorleeskampioen 2026.
De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de provincie Groningen is de coördinatie van deze wedstrijd belegd bij Biblionet Groningen. Het doel van de wedstrijd is om kinderen te motiveren om te lezen en hen enthousiast te maken voor jeugdboeken.
Bron: Ariena Pas, Bibliotheek Stadskanaal