Feestelijke start ‘Soamen Deur’ in Ter Apel

TER APEL – Op vrijdag 6 februari 2026 gaat in de gemeente Westerwolde een nieuw initiatief van
start: Soamen Deur. Een jaar lang worden inwoners, met name ouderen, meegenomen in thema’s die te maken hebben met ouder worden. Denk aan het levenstestament, geheugen, vitaliteit en praktische regelzaken. Het doel is om inwoners te informeren, met elkaar in gesprek te brengen en te stimuleren om tijdig keuzes te maken.
De feestelijke opening vindt plaats op vrijdag 6 februari in het dienstencentrum in Ter Apel. Wietze Potze, wethouder van de gemeente Westerwolde geeft een korte toespraak. Ook zijn netwerkpartners aanwezig. Inwoners van de gemeente Westerwolde zijn van harte welkom om deze opening bij te wonen en dit samen te vieren onder het genot van een hapje en een drankje.
Eerste thema: het levenstestament
Tijdens de eerste bijeenkomst staat het levenstestament centraal. Notaris Bergman legt uit wat een levenstestament is, waarom het belangrijk kan zijn en welke keuzes mensen hierin kunnen maken. Bezoekers kunnen vragen stellen en informatie krijgen.
Een jaar lang thema’s rondom ouder worden
Soamen Deur wordt georganiseerd door Welzijn Westerwolde, in samenwerking met diverse lokale organisaties. Iedere bijeenkomst heeft een ander thema. Onderwerpen die op de planning staan zijn onder meer:
· Actief en vitaal ouder worden
· Rijbewijskeuring
· Geheugen en geheugenproblemen
· Financiën en regelzaken
Door samen te werken willen de betrokken organisaties en professionals bijdragen aan bewustwording, zelfredzaamheid en ontmoeting in de gemeente Westerwolde.
Voor wie?
Soamen Deur is bedoeld voor ouderen en andere geïnteresseerde inwoners van de gemeente Westerwolde. Deelname is laagdrempelig en gericht op informeren, ontmoeten en samen in gesprek gaan.
Kom erbij!
Iedereen is van harte welkom bij de feestelijke opening op vrijdag 6 februari in het dienstencentrum Ter Apel aan de dr. Bekenkampstraat van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig, bezoekers kunnen gewoon binnenlopen.
Bron: Welzijn Westerwolde