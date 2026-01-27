GroenLinks-PvdA Oldambt: ‘Waterbeheer moet anders om overlast en schade te voorkomen’

OLDAMBT – ‘Extreme regen zorgt steeds vaker voor schade en overlast in onze gemeente. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwde vorige week in verschillende media dat Nederland onvoldoende is voorbereid op hevige regenbuien. Het huidige watersysteem, dat vooral is gericht op snelle afvoer en kortetermijnoplossingen, biedt onvoldoende bescherming’, zegt GroenLinks-PvdA Oldambt.
Schade aan huizen en wegen
‘In korte tijd kan een enorme hoeveelheid water naar beneden komen. Riolen en sloten lopen vol of over en straten en wegen raken onbegaanbaar. Met schade aan huizen en infrastructuur tot gevolg. Ook periodes van droogte nemen toe, waardoor landbouwopbrengsten dalen en andere problemen ontstaan. Dit moet anders’, aldus de partij.
Fundamenteel anders omgaan met water
GroenLinks-PvdA wil dat Oldambt fundamenteel anders omgaat met water en heeft daarvoor concrete voorstellen in haar verkiezingsprogramma staan. Een van de voorstellen is, om in de polders in de winter meer water vast te houden (en een hoger waterpeil te hanteren) zodat er minder water hoeft te worden aangevoerd in de zomer. Hierover moeten afspraken worden gemaakt met het waterschap. Ook pleit GroenLinks-PvdA voor meer wadi’s in wijken en dorpen voor een betere afvoer. In plaats van dat regenwater meteen het riool in gaat, wordt het tijdelijk opgevangen in de wadi (bijvoorbeeld een groenstrook) en zakt het langzaam de bodem in. Zo blijven straten en huizen droog.
Wateroverlast in de tuin
‘Ook inwoners kunnen bijdragen. Voor hen is er goed nieuws: Er is vanaf nu subsidie beschikbaar voor de aanschaf van regentonnen, waarmee bewoners regenwater kunnen opvangen en wateroverlast in hun tuin verminderen’ zegt GroenLinks-PvdA Oldambt.
Bron: Alida Michels