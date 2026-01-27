Hartverwarmende muziekflm Song Sung Blue in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdag 3 februari 2026 presenteert Filmhuis vanBeresteyn de muzikale feelgoodfilm Song Sung Blue, een charmante en onconventionele biopic van regisseur Craig Brewer (Hustle & Flow, Footloose).
Song Sung Blue is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee straatarme muzikanten en raspechvogels die samen de Neil Diamond-tributeband Lightning and Thunder oprichten. Tegen alle verwachtingen in groeit hun band uit tot een lokaal fenomeen. De film is een warm en inspirerend portret van doorzettingsvermogen, liefde en de moed om dromen na te jagen – ongeacht leeftijd of tegenslag.
Hugh Jackman en Kate Hudson vertolken de hoofdrollen met zichtbaar plezier en overtuiging. Samen brengen zij niet alleen hun personages tot leven, maar ook de tijdloze muziek van Neil Diamond. De film zit boordevol energieke optredens en ontroerende momenten, en laat zien dat succes soms begint met simpelweg durven geloven in jezelf en elkaar.
Met een sterke bijrolbezetting, waaronder Michael Imperioli, Jim Belushi en muzikanten King Princess en Mustafa Shakir, is Song Sung Blue een hartverwarmende muziekfilm die het publiek met een glimlach de zaal uit laat gaan.
Datum: Dinsdag 3 februari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn