Jop Scholte (15) zwemt zich naar de top 10 van Nederland

AMSTERDAM, BLAUWESTAD – Afgelopen weekend stond het Sloterparkbad in Amsterdam in het teken van het Nederlands Junioren Kampioenschap (NJK) korte baan. Drie dagen lang kwamen de beste juniorenzwemmers van Nederland in actie op de 25-meterbaan. Voor GZVW-zwemmer Jop Scholte (15) uit Blauwestad was het een bijzonder weekend: hij wist zich knap naar een tiende plek van Nederland te zwemmen op de 100 meter vlinderslag.
Het NJK, dat plaatsvond van 23 tot en met 25 januari, biedt jonge talenten de kans om zich te meten met de nationale top in hun leeftijdscategorie. Voor Jop, die in meerdere disciplines startte, was het een weekend met pieken en een leerzame tegenslag. Op vier van de vijf afstanden zwom hij persoonlijke records.
De 100 meter rugslag, zijn favoriete onderdeel, verliep helaas niet zoals gehoopt. Toch overheerst tevredenheid. Jop vertelt: “Het was indrukwekkend om daar te zwemmen en me te meten met de topzwemmers van Nederland in mijn leeftijdscategorie. Op 4 afstanden heb ik een PR gezwommen, maar er had nog meer ingezeten. Vooral op de 100 meter rug weet ik dat ik nog veel sneller kan. Daar had nog vier seconden afgekund, waardoor ik in de top 3 was gekomen. Er is dus nog ruimte voor verbetering bij het keerpunt. Voor nu ben ik dik tevreden met mijn tiende plek op de vlinder. Het smaakt naar meer!”
De trainers van GZVW Winschoten zijn trots op hun pupil. “Jop heeft zich geweldig staande gehouden tussen de landelijke top. Zijn inzet, doorzettingsvermogen en ontwikkeling zijn een voorbeeld voor andere zwemmers binnen onze vereniging.”
Met zijn top-10-notering en verbeterde persoonlijke records kijkt Jop nu vooruit naar de komende wedstrijden, waarin hij zijn ervaring van het NJK wil omzetten in nieuwe successen.
Bron en foto’s: Henriëtte Davelaar
Namens Communicatie / GZVW Winschoten