DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Aan de Oedenfelder Straße is een verkeersbord beschadigd. Er zijn verboden symbolen in het bord gekrast. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen.
Friesoythe, Spahnharrenstätte, Esterwegen, Werpeloh, Bevern, Lastrup
Afgelopen donderdag werd na intensief onderzoek een 23-jarige man uit Werlte aangehouden. Hij is verdachte in ten minste drie gevallen van zware afpersing. Tussen 17 december 2025 en 16 januari 2026 vonden in Friesoythe, Spahnharrenstätte, Esterwegen, Werpeloh, Bevern en Lastrup in totaal zes incidenten plaats. De dader volgde steeds hetzelfde patroon: hij bedreigde werknemers met een vuurwapen en eiste geld. In drie gevallen bleef het bij een poging tot beroving. Het gerichte onderzoek van de politie uit Papenburg leidde uiteindelijk naar de 23-jarige. Bij een huiszoeking werd bewijsmateriaal gevonden. De man, die aanvankelijk in hechtenis was genomen, werd op verzoek van het Openbaar Ministerie Osnabrück voorgeleid en zit in voorlopige hechtenis.
Haren
Gistermiddag vond rond 15:26 uur op de A31 in zuidelijke richting ter hoogte van Haren een ernstig ongeval plaats. Een 77-jarige man reed in zijn Nissan Qashqai op de inhaalstrook en probeerde na het inhalen van een ander voertuig terug te keren naar de rechter rijstrook. Door het gladde wegdek slipte zijn auto. De auto raakte van de weg en botste tegen meerdere delen van de vangrail en een noodtelefoonpaal, die volledig werd vernield. De bestuurder raakte zwaargewond en werd naar een ziekenhuis gebracht. Zijn 61-jarige vrouwelijke passagier liep lichte verwondingen op. Het voertuig was niet meer rijklaar en werd weggesleept. In totaal raakten tien delen van de vangrail beschadigd.
Meppen
Rond elf uur vanmorgen is op de A31 tussen Meppen Noord en Twist een stuk ijs op de voorruit van een Land Rover terecht gekomen. Het ijs viel van een vrachtwagen die voor de Land Rover reed. De 36 jarige bestuurster zette haar wagen stil op de pechstrook. Op dat moment week een 56 jarige bestuurder van een vrachtwagen met oplegger te ver naar rechts uit en botste tegen de geparkeerde Land Rover. Er is niemand gewond geraakt. De Land Rover raakte ernstig beschadigd.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland