Lex Kupers doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

PEKELA – Lex Kupers, van Lijst Kupers, doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Dit deelde de heer Kupers desgevraagd mee aan Westerwolde Actueel. “De reden is, dat ik bijna pensioengerechtigd ben en de jeugd de kans wil geven om te groeien in het politieke vak”, zo verklaarde Kupers.
Lex Kupers was sinds 2010 namens de partij Samen voor Pekela politiek betrokken in Pekela. De partij won in 2022 met het hoogst aantal stemmen de gemeenteraadsverkiezingen. Hij zat namens Samen voor Pekela in het college van burgemeester en wethouders van Pekela. Hij had onder meer onderwerpen als WMO, gezondheid, bruggen, Ruimtelijke ordening en cultuur in zijn portefeuille. Op 29 juni 2023 diende Kupers zijn ontslag in. De reden voor zijn ontslag was het gebrek van vertrouwen van zijn partij Samen voor Pekela.
In december 2023 keerde hij als eenmansfractie terug in de gemeenteraad van Pekela.