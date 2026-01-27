Nieuwe subsidieregeling voor wolfwerende rasters in Groningen

GRONINGEN – De nieuwe subsidieregeling voor wolfwerende rasters voor schapen- en geitenhouders is officieel vastgesteld. Na publicatie in het provinciaal blad eind januari 2026 kunnen houders van schapen en geiten subsidie aanvragen voor de aanschaf van vaste of verplaatsbare wolfwerende afrastering.
Waarom deze regeling?
In Groningen komen wolven voor, maar tot nu toe heeft de wolf hier geen vast leefgebied. Hoewel ze vooral wilde dieren eten, kunnen ze ook schade aanrichten bij vee. Een standaard raster biedt dan onvoldoende bescherming. Met wolfwerende afrastering wordt het voor wolven veel moeilijker om bij het vee te komen. De provincie ondersteunt veehouders daarom bij de kosten.
Voor wie?
De regeling is bedoeld voor particuliere en zakelijke schapen- en geitenhouders die zijn gevestigd in Groningen. Voor een aanvraag is een gratis advies van de wolvenconsulent verplicht. De consulent helpt bij het kiezen van het juiste raster en controleert of de plaatsing klopt.
Subsidiebedragen
De subsidie bedraagt minimaal €570 en maximaal €30.000 per aanvrager. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal meters afrastering en/of het aantal schapen of geiten dat de houder het afgelopen jaar had.
Bron: Provincie Groningen