NL Alert vanwege woningbrand Beerta (update)

BEERTA – Bij een woning aan de Hoofdstraat in Beerta is rond elf uur vanmorgen brand uitgebroken.
Aan de Hoofdstraat in Beerta staat een woning in de brand. Brandweer Winschoten, Finsterwolde en Nieuweschans zijn ter plaatse. Ook de hoogwerker van brandweer Winschoten is ter assistentie opgeroepen.
De brand begon op de benedenverdieping van een monumentale twee onder één kap woning en breidde zich vervolgensnaar de bovenverdieping uit. Hierbij komt veel rook vrij. Zes omliggende woningen worden ontruimt. Voor deze bewoners wordt tijdelijk vervangende woonruimte gezocht. Vanwege de rook is er een NL Alert afgegeven. De weg werd afgesloten voor het verkeer.
Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
Update
Rond tien over twaalf werd het sein brand meester gegeven. De schade aan de twee onder één kap woning is groot en moet als verloren worden beschouwd. De brandweer zal nog geruime tijd bezig zijn met het afblussen van de woningen. Volgens DvhN was de helft van de woning bewoond en stond de andere helft leeg. Een persoon is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.
Bron: Veiligheidsregio Groningen