Op weg naar Pasen met VocalSpirit

STADSKANAAL – Op 24 maart aanstaande organiseert VocalSpirit voor de 6e keer de koor- en samenzangavond ‘Op weg naar Pasen’ Deze avond begint om 20:00 uur in ‘de Lichtbron’, Navolaan 28 te Stadskanaal.
VocalSpirit is een vocalgroup onder leiding van musicus Ronald IJmker. Circa 20 talentvolle zangers en zangeressen komen maandelijks bij elkaar om te repeteren op een breed repertoire van geestelijke, licht klassieke en af en toe populaire muziek. Verder repeteren de koorleden thuis. Inmiddels heeft VocalSpirit samengewerkt met bekende namen als Martin Mans, Jan Quintus Zwart, Chloë Elsenaar en Jan Lenselink.
Het koor neemt u en jou deze avond muzikaal mee op weg van Goede Vrijdag naar Pasen. Nieuwe
stukken worden ten gehore gebracht uit het paasrepertoire. En is er ruimte voor prachtige samenzang, welke ook dit jaar op het Van Vulpen orgel wordt begeleid door Luuk Schuurman uit Dalfsen. Zowel Luuk Schuurman als dirigent Ronald IJmker, zullen de bezoekers trakteren op muzikale intermezzo’s op orgel en piano.
‘Op weg naar Pasen’ is een avond genieten van zang en muziek en is gratis toegankelijk. Bij de uitgang
zal er een collecte gehouden worden ten bate van de gemaakte onkosten. Iedereen is voor deze
avond van harte uitgenodigd! De kerk is open voor publiek vanaf 19:30 uur.
Bron: Margriet Brouwer