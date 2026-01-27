Signeersessie schrijfster Superjuffie-boeken in WILDLANDS

EMMEN – Op zaterdagmiddag 31 januari vindt in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen een signeersessie plaats van schrijfster Janneke Schotveld en illustrator Annet Schaap van de kinderboekenreeks Superjuffie. Aanleiding hiervoor is de release van de verfilming van het boek Superjuffie in de Jungle.
Vanaf 4 februari is de nieuwe film ‘Superjuffie in de jungle’ te zien in de Nederlandse bioscopen. Een groot deel van deze kinderfilm werd afgelopen zomer tijdens acht filmdagen in WILDLANDS opgenomen. Om te vieren dat de film bijna te zien is, komen de schrijfster en illustrator zaterdag naar het dierenpark om daar tussen 14.00-16.00 uur in de Jungle Arena in het overdekte regenwoud onder andere hun handtekening in de boeken van lezers te zetten. Ook zullen zij samen een kleine dierenquiz presenteren en nemen de dames bezoekers mee in de totstandkoming van de Superjuffie boeken.
Over de boekenreeks
Superjuffie is een populaire boekenreeks voor kinderen vanaf 6 jaar. Juf Josje lijkt een normale juf, maar zodra ze een hap van haar schoolkrijtje neemt, krijgt ze superkrachten die ze gebruikt om – samen met haar klas – dieren in nood te redden. Het eerste boek won in 2011 de Pluim van de Kinderjury. Superjuffie in de jungle is de vijfde in de reeks.
Over de film
Superjuffie in de jungle is het tweede boek uit de populaire reeks dat is verfilmd. De eerste Superjuffie-film uit 2018 was destijds een megagroot succes en staat nog steeds in de top vijf van de Nederlandse familiefilms met de meeste bioscoopbezoekers. De hoofdrollen worden gespeeld door Diewertje Dir als Superjuffie, Hassan Slaby en Harry Piekema als meester Snor. De film is geregisseerd door Martijn Smits, die eerder ook al De nog grotere slijmfilm (2021) in WILDLANDS op heeft genomen.
Bezoekers van WILDLANDS konden de afgelopen weken exclusieve tickets winnen voor een speciale voorpremière in de bioscoop van Emmen op maandag 2 februari. Zo’n 160 gelukkigen kunnen daar voorafgaand aan de landelijke release de film al bekijken.
Bron: WIDLANDS