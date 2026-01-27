Thuiszorginstelling Zuster Jansen: ‘In Westerwolde werd het vaakst huishoudelijke hulp aangevraagd’

WESTERWOLDE, REGIO – In de eerste helft van 2025 deed 20,4% van de Groningse 75-plussers (zo’n 12.200 mensen) een beroep op huishoudelijke hulp via de Wmo. In dezelfde periode in 2021 ging het nog om zo’n 10.400 aanvragen: een stijging van ruim 16,8% in vier jaar. In Westerwolde werd het vaakst huishoudelijke hulp aangevraagd. Dit blijkt uit onderzoek van thuiszorginstelling Zuster Jansen, op basis van CBS-cijfers.
Het percentage Groningse 75-plussers dat in de eerste helft van 2025 een aanvraag deed voor huishoudelijke hulp, is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 18,1%. Overijssel (22,2%) en Limburg (21,5%) scoorden het hoogst van alle Nederlandse provincies. In Noord-Holland lagen de aantallen juist het laagst: hier vroeg ‘slechts’ 16% van de 75-plussers hulp in huis aan.
“Deze cijfers laten zien dat de druk op de Wmo niet overal gelijk is,” aldus mevrouw Knol, vestigingsmanager bij Zuster Jansen. “Gemeenten en provincies met veel oudere inwoners moeten zich voorbereiden op een blijvend hoge vraag naar huishoudelijke hulp, terwijl de beschikbare capaciteit vaak al onder spanning staat.”
Hoogst aantal aanvragen in Westerwolde
Binnen de Groningse gemeenten zijn er grote verschillen. Westerwolde is de koploper: hier rekent ruim 1 op de 4 ouderen op huishoudelijke hulp. Zo scoren de Groningse gemeenten op het aantal 75-plussers dat een hulp in huis krijgt via de Wmo:
- Westerwolde: 26,5% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Stadskanaal: 26,5% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Pekela: 25,9% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Oldambt: 22,8% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Veendam: 22,7% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Midden-Groningen: 20,6% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Groningen (gemeente): 19% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Eemsdelta: 18,2% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Westerkwartier: 17,9% van de ouderen krijgt hulp in huis
- Het Hogeland: 16,2% van de ouderen krijgt hulp in huis
Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Meer informatie over het onderzoek vind je op de onderzoekspagina: https://www.zusterjansen.nl/blog/onderzoek-steeds-meer-ouderen-doen-beroep-op-huishoudelijke-hulp-via-wmo/
Bron: Thuiszorginstelling Zuster Jansen