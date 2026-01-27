Twee aanhoudingen in onderzoek mensensmokkel en witwassen

EMMEN, BORGER ODOORN – Vandaag heeft Ondersteuningsgroep Noord ondersteuning geboden aan Team Mensenhandel en Migratie criminaliteit.
In een onderzoek naar vrouwenuitbuiting hebben ze in twee woningen een instap gedaan. Het gaat om een woning in de gemeente Borger-Odoorn en een woning in de gemeente Emmen.
Bij de actie zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man en een 24-jarige vrouw uit de gemeente Emmen. Zij worden verdacht van mensensmokkel, mensenhandel en witwassen.
In de woningen zijn ook zoekingen geweest. Hierbij zijn contant geld, luchtdruk wapens en soft drugs aangetroffen en in beslag genomen.
De verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Het onderzoek is nog in volle gang.