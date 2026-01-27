Twee gouden Horeca Awards voor Alex Feenstra en Joyce Brink

ZEIST, HEILIGERLEE, BELLINGWOLDE – Maandagavond zijn in Theater FIGI in Zeist de Nederlandse Horeca Prijzen uitgereikt. Tijdens deze feestelijke avond, georganiseerd door Vote Company in samenwerking met diverse partners uit de horeca- en evenementenbranche, vielen ondernemers Alex Feenstra en Joyce Brink bijzonder in de prijzen. Ze sleepten maar liefst twee gouden awards in de wacht.
De eerste award werd toegekend in de categorie Beste Café/Bar van de provincie Groningen, op basis van het aantal uitgebrachte stemmen en de hoogste waardering. Deze prijs ging naar de Eextahal Sport & Events en het SportCafé in Scheemda, waarvan de exploitatie sinds 25 augustus 2025 in handen is van Alex Feenstra uit Heiligerlee en Joyce Brink uit Bellingwolde. Met hun inzet en gastvrijheid wisten zij in korte tijd een sterke waardering van het publiek te krijgen.
Daarnaast ontvingen Alex en Joyce een tweede gouden award voor Beste Foodtruck van de provincie Groningen. De prijs ging naar Feenstra’s Friet, eveneens op basis van het aantal stemmen en de hoogste waardering. De foodtruck is inmiddels een bekende verschijning op markten en evenementen en wordt geroemd om de kwaliteit en service.
Naast deze horeca-activiteiten is Alex Feenstra ook eigenaar van AF-Security, waarmee hij actief is in de beveiligingsbranche. Met de twee gouden awards is de ondernemersgeest van Feenstra en Brink duidelijk beloond!
Bron: Dick van Gestel