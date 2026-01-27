Vrijdag spelletjesavond in ’t Ganzenust Vriescheloo

VRIESCHELOO – Aanstaande vrijdagavond, 30 januari, is er weer een gezellige avond in Dorpshuis ’t Ganzenust in Vriescheloo.
Vanaf 20.00 uur kunt je binnenlopen. Je kunt er biljarten, darten, sjoelen, klaverjassen of gewoon gezellig bijpraten.
1 x per 2 weken, in de oneven weken, zijn ze speciaal open voor een gezellige avond. Heb je zelf een ander spel dat je wilt spelen……. neem mee er is altijd iemand die van je wil leren.
Voor de data van de spelletjesavonden kijk op www.tganzenust.nl bij Agenda.
Je bent van harte welkom in Dorpshuis `t Ganzenust, Meidoornweg 3
Bron: Ronald Theuns