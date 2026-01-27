Wereldkankerdag; ‘Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 27 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND SNEEUW EN REGEN | OOK MORGEN WINTERS

Het is nog maar eens een bewolkte dag maar vanochtend en vanmiddag is het droog. De temperatuur stijgt langzaam naar 1 of 2 graden boven nul en het is nog steeds vochtig weer. En het is koud want er staat een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind: windkracht 3 tot 5.

Er komt vanuit het zuidwesten ook een front aan en vanavond en vannacht zijn er dan ook perioden met sneeuw en regen te verwachten. De temperatuur ligt daarbij rond het vriespunt. Morgen is er soms ook wat sneeuw te verwachten en dan is het -1 tot 0 graden, dus er zal vannacht en morgen weer veel gladheid op de weg zijn.

Donderdag is het meest droog maar ook dan is het overwegend bewolkt. Minimum donderdag rond -2, maximum rond 0 graden. Vrijdag en in het volgend weekend neemt de kans op wat sneeuw of regen weer toe, maar veel zal er niet vallen. De temperatuur verandert dan maar weinig, want de wind blijft uit het zuidoosten tot oosten waaien.