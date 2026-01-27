Wereldkankerdag; ‘Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen

GRONINGEN – Op 4 februari, Wereldkankerdag, opent IPSO-centrum Hamelhuys haar deuren voor iedereen.
Nog te veel mensen in de provincie Groningen weten het centrum niet te vinden. Dat is een groot gemis, want 70 procent van de kankerpatiënten krijgt na de behandeling te maken met een lagere kwaliteit van leven. Een derde van hen voelt zich eenzaam of onbegrepen, of worstelt met psychische klachten zoals angst en depressie. Juist in die periode kan het enorm helpen om ondersteuning te krijgen, maar dan moet je wel weten dat deze ondersteuning bestaat.
Om mensen kennis te laten maken met Hamelhuys en het aanbod, hebben ze op Wereldkankerdag, 4 februari, Open Huis van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee, om informatie te krijgen of om vrijblijvend een kijkje te nemen.
Bij Hamelhuys vinden mensen met kanker en hun naasten onder andere:
Lotgenotencontact;
Ontspanning en activiteiten;
Een luisterend oor;
Begeleiding gericht op het (her)vinden van fysieke en mentale kracht.
Hamelhuys biedt een veilige en toegankelijke omgeving voor iedereen die geraakt is door kanker, zonder verwijzing en kosteloos.
Hamelhuys ontvangt jaarlijks zo’n 2.500 bezoekers en is gevestigd aan de Johan de Wittstraat 15 in Groningen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn de deuren geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen er terecht voor een kopje koffie of thee, een luisterend oor of diverse activiteiten.
Bron: Josje Hamel
IPSO-centrum Hamelhuys