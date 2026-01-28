Gemeente Pekela investeert fors in plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten in de buitenlucht

PEKELA – De gemeente Pekela gaat ruim zes ton investeren in aantrekkelijke plekken voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS). Hiervoor is een zogeheten BOSS-plan opgesteld, dat dinsdag door de gemeenteraad is goedgekeurd. Met dit plan wil de gemeente bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor alle Pekelders.
Het BOSS-plan laat zien wat logische plekken zijn in de gemeente voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Ook staat in het plan waar deze plekken aan moeten voldoen. In de periode 2026-2030 worden voorzieningen opgeknapt, aangelegd of anders ingericht. Op sommige plekken neemt de gemeente het initiatief, op andere is er ruimte voor bewonersinitiatieven.
Een voorbeeld van zo’n plek is het Hugo de Grootpark in Oude Pekela. Daar wordt de komende jaren een soortgelijke speel, beweeg- en ontmoetingsplek gecreëerd als aan het Heeresmeer in Nieuwe Pekela. Daar konden de kinderen zelf meedenken hoe hun ‘speeltuin’ eruit kwam te zien.
Inwoners dachten mee
Bij het opstellen van het plan heeft de gemeente ook de inwoners betrokken. Ruim honderd Pekelders deden mee aan een enquête. Daarnaast sprak de gemeente met kinderen, jongeren en senioren over hun wensen voor de buitenruimte.
Voor alle leeftijden
Het BOSS-plan is bedoeld voor inwoners van alle leeftijden. Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Door te investeren in plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten, zorgen we ervoor dat er voor alle inwoners van Pekela iets te doen is in de buitenruimte. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor jongeren en senioren. Samen met inwoners werken we aan een fijne en gezonde leefomgeving.’
Stap voor stap uitvoeren
De uitvoering van het BOSS-plan gebeurt stap voor stap. Elk jaar worden drie tot vijf projecten uitgevoerd. Bij de verdere uitwerking worden omwonenden en gebruikers van de beweegplekken betrokken. De totale kosten van het project bedragen zo’n 650.000 euro.
Bron: Gemeente Pekela