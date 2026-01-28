Hink-Jan Moedt: ‘Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg’

STADSKANAAL – ‘Ik spreek uit eigen ervaring en heb ook gezien hoe mensen vastlopen wanneer
hulp nodig is, maar het systeem te ingewikkeld is. Hoe de energie weg lekt aan formulieren, doorverwijzingen en wachttijden, terwijl je deze energie juist nodig hebt om overeind te blijven’, zegt Hink-Jan Moedt van de partij Lokaal Betrokken.
‘Wat mij raakt, is dat het lang niet altijd gaat om zware zorg, maar meer om het gemis aan overzicht, aandacht en tijd. Iemand die meedenkt. Iemand die zegt: ik blijf bij je tot het geregeld is. Eén vast aanspreekpunt kan dan het verschil maken tussen verder kunnen of afhaken.
Ik geloof sterk in de kracht van welzijn. In de ontmoeting met de ander, in echt luisteren naar de ander. Juist dit kan voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden. Of zoals het wel eens mooi is verwoord: Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg.
Voor ouderen betekent dit zolang mogelijk zelfstandig blijven in de eigen omgeving, met ondersteuning waar nodig. Voor jongeren betekent het serieus genomen te worden en niet tussen wal en schip vallen. En voor mantelzorgers betekent het erkenning en steun, voordat het te zwaar wordt.
Zorg moet menselijk zijn, dichtbij en begrijpelijk. Daarom zet ik mij in voor Lokaal Betrokken. Bij ons is omzien naar elkaar geen systeemvraag, maar een keuze die we elke dag kunnen maken: gewoon doen’.
Hink-Jan Moedt