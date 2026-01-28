Jochem Abbes verzorgt serie lezingen over de rijke cultuurgeschiedenis van Groningen

GRONINGEN – Erfgoed in Groningen heeft regionaal historicus Jochem Abbes uit Bourtange uitgenodigd voor een tweede lezingenreeks over 1000 jaar Groninger cultuurgeschiedenis. De reeks was vorig jaar een groot succes en trok veel belangstellenden. Vandaar dat wij een tweede serie hebben geprogrammeerd. Ze hopen dat daardoor een impuls wordt gegeven aan de historische verenigingen en aanverwante organisaties in de provincie om de rijke cultuurgeschiedenis van Groningen voor het voetlicht te brengen. Maar ook voor particulieren die geïnteresseerd zijn in de cultuurgeschiedenis van Groningen is deze serie lezingen een aanrader.
Waar gaan de lezingen over?
In tien lezingen neemt drs. Abbes u aan de hand van gevarieerd beeldmateriaal mee langs duizend jaar Groninger cultuurgeschiedenis. Kunst en architectuur vormen hierbij de spiegel voor de politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in onze provincie. De lezingen bestrijken 1000 jaar geschiedenis: vanaf de 11e eeuw komt iedere eeuw tot en met de 20e eeuw aan de beurt. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere de landschappen, de kerstening, de kloosters, de bedijkingen, de ‘Friese Vrijheid’, hoofdelingen en steenhuizen, stadsstaat Groningen, de Slag bij Heiligerlee, de Groninger Schansenkrijg, de Reformatie, bestuurlijk Stad en Lande, cultuur in de 17e en 18e eeuw, de veepest, de Franse tijd, ontwikkelingen in de landbouw, sociale verhoudingen, de Oost-Groninger ontginningen, de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen.
Waar en wanneer?
De lezingen worden gegeven op de
Data: 24, 31 maart, 7, 14, 21 april, 12, 19, 26 mei en 2 en 9 juni
Tijd: 19:30-21:30 uur Locatie: Hotel Corps de Garde, Groningen
Meer informatie vindt u HIER.
Bron: Erfgoed in Groningen