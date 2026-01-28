DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Een 47-jarige vrachtwagenchauffeur reed gistermorgen rond 7:20 uur ’s ochtends over de Vellager Straße/K27 richting Papenburg toen een bestelbusje uit de tegenovergestelde richting naderde. De twee voertuigen raakten elkaar via de zijspiegel, waardoor de ruit aan de bestuurderskant verbrijzelde en chauffeur hoofdletsel opliep. De bestuurder van het bestelbusje vervolgde zijn weg zonder gegevens uit te wisselen. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval en/of het bestelbusje worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Meppen
Om 13.40 uur gistermiddag is aan de Heideweg in Meppen een schuurtje in brand geraakt. Het vuur werd door een buurvrouw ontdekt. In het schuurtje lag brandhout opgeslagen. Dit, en meerdere tuinmachines, waaronder een grasmaaier en een houtklover, raakten beschadigd. De schade wordt op 4.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
Hebelermeer
Maandagavond heeft de politie tijdens een grenscontrole een 30 jarige Pool aangehouden. De man zat als passagier in een minibus, die via de B402 vanuit Nederland de grens was gepasseerd. De bus werd om 19.00 uur op de parkeerplaats Hebelermeer bij Zwartemeer aangehouden. Tijdens de controle bleek dat de Pool op de internationale opsporingslijst stond. Hij wordt door de Poolse justitie gezocht wegens poging tot moord. Hij zou met een zwaard naar het hoofd van een man hebben geslagen, waarbij het slachtoffer meerdere verwondingen opliep. De man is naar een justitiële inrichting gebracht en zal aan Polen worden uitgeleverd.
