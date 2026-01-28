Mooie deal voor hennepcentrum Pekela

PEKELA – De gemeente Pekela, de Pekelder vezelhennepverwerkers Hempflax en Dun Agro en de Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG) hebben deze week samen met nog een groot aantal andere bedrijven, organisaties en gemeenten een zogeheten ‘bouwvezeldeal’ voor Groningen en Drenthe ondertekend.
Het is de bedoeling dat in de toekomst veel meer woningen met natuurlijke materialen worden gebouwd, het zogeheten biobased bouwen.
Vezelhennep is vanwege het isolerend uitermate geschikt om mee te bouwen. Nu wordt nog maar 1,2 procent van de woningen biobased gebouwd. In 2030 naar 30 procent van de woningen met 30 procent natuurlijke materialen (30-30-30-principe).
Bij de ondertekening in de House of Connections in de stad Groningen waren vanuit Pekela Mark Reinders (Hempflax) Albert Dun (Dun Agro) en burgemeester Jaap Kuin present. ‘We zijn hier in Pekela al heel goed bezig, maar dit convenant kan de definitieve doorbraak voor de vezelhennep betekenen’, legt Jakob Zwinderman van de IHOG uit. ‘Het noorden moet het centrum van het biobased bouwen worden en Pekela kan daar een grote speler in zijn.’
Bron/foto’s: Gemeente Pekela