Nieuwe exploitanten voor het Spiekerhûs in Ter Apel

TER APEL – Met ingang van februari nemen Remon Verschoor uit Zuidlaren en Pim Scheper uit Stadskanaal de exploitatie van het Spiekerhûs over. Beide zijn jonge ondernemers die al de regio actief zijn. De exploitatie wordt voortgezet in nauwe samenwerking met eigenaar Leon Eikens, die betrokken blijft bij de verdere ontwikkeling van de locatie.
Het Spiekerhûs staat bekend als een groene, rustige en hoogwaardige ontmoetingsplek voor zakelijke bijeenkomsten, trainingen, congressen en lokale initiatieven. Verschoor en Scheper zien kansen om deze positie verder te versterken. “We willen het Spiekerhûs ontwikkelen tot een plek waar ontmoetingen écht resultaat opleveren, waar rust, aandacht en professionele voorzieningen samenkomen,” aldus de nieuwe exploitanten.
In de nieuwe koers blijven maatwerk, gastvrijheid en kwaliteit centraal staan. De focus wordt verder gelegd op zakelijke bijeenkomsten en op maat ontwikkelde concepten voor organisaties en overheidsinstanties, zoals inspiratiedagen en thematische events. Daarnaast blijft er ruimte voor lokale culturele activiteiten én voor een beperkt aantal exclusieve bruiloften per jaar.
“Wij geloven dat ontmoetingen waardevoller worden wanneer mensen de ruimte krijgen om tot de kern te komen. Het Spiekerhûs biedt daarvoor de perfecte omgeving. We kijken ernaar uit om deze plek samen mét de regio verder te laten groeien.”
Bron: Pim Scheper