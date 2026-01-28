Oproep aan basisscholen in Groningen: red de Groninger boon!

GRONINGEN – GGD Jong Leren Eten Groningen, Gemeente Groningen en historica Sanne Meijer roepen basisscholen en BSO’s uit de hele provincie Groningen op om mee te doen aan het project Red de Groninger boon. Docenten en moestuincoaches die samen met hun leerlingen historische Groninger bonensoorten willen kweken in hun schooltuin, ontvangen zeldzame zaden én een bijbehorend lespakket.



In 2025 is een succesvolle pilot uitgevoerd samen met de moestuincoaches en leerlingen van OBS de Brinkschool, OBS de Wissel, Swoaistee Jenaplanbasisschool en SKSG BSO. In 2026 wordt het lespakket beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerde scholen en kinderopvangcentra in de provincie Groningen. Er hebben zich inmiddels al 14 basisscholen en één BSO aangemeld, in onder meer de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland en Oldambt. Aanmelden kan nog tot 13 april.



Groninger bonen – een bijzondere geschiedenis

De Groninger boon heeft een rijke geschiedenis in de regio, met bijzondere variëteiten zoals de Bonties en de Oldambtster Witte. Oorspronkelijk waren deze bonen een belangrijk ingrediënt van de Groninger keuken. Door de industrialisatie en de opkomst van grootschalige landbouw zijn deze bonen echter steeds zeldzamer geworden. Nu zijn het eigenlijk bedreigde soorten. Dat is jammer, want deze bonen zijn een stukje Gronings erfgoed.



Lespakket

Het Red de Groninger boon-programma gaat van start in de Week van de Schooltuin (18 t/m 22 mei). Iedere school ontvangt bonen van een oud, Gronings ras. Het is de bedoeling dat de leerlingen de bonen in hun schooltuin vermeerderen en uitwisselen met andere scholen, om ze zo te behouden voor de toekomst. Het bijbehorende lespakket bestaat uit vier lessen, bijvoorbeeld over biologie en over Groninger geschiedenis. De docent of moestuincoach kan ervoor kiezen om alle lessen te geven of om een of twee lessen uit te kiezen. Het lespakket is aan te passen aan de specifieke situatie per school.

Door deel te nemen aan het lespakket, leren kinderen spelenderwijs over onder meer het verbouwen van voedsel, duurzame voeding, Groninger geschiedenis en de Groninger keuken. Het kweken van meer bonen draagt ook bij aan de voedsel- en eiwittransitie en is goed voor de biodiversiteit. Het lespakket is ontwikkeld door historica Sanne Meijer. Met haar Grunnegs Toentje wil ze deze groenten en hun verhalen levend houden.



Meedoen

Alle basisscholen en BSO’s in de provincie Groningen zijn welkom om mee te doen. De zaden en het lespakket worden gratis beschikbaar gesteld. Wil je meer weten over dit project? Of wil je jouw school of BSO aanmelden? Stuur dan vóór 13 april een mailtje naar Fennie Munneke van GGD Jong Leren Eten: fennie.munneke@ggdgroningen.nl.

Bron/foto’s: Sanne Meijer