Rosko en Elisabeth ‘dansen’ al 65 jaar de liefde



OUDE PEKELA – Het begon allemaal eind jaren vijftig van de vorige eeuw met dansles in zaal Concordia van de wereldberoemde Lientje Wolters en ze zijn er nooit meer mee opgehouden. Rosko (86) en Elisabeth (87) Eiten uit Oude Pekela vierden woensdag hun briljanten huwelijk dankzij het dansen.



In zaal Concordia in Oude Pekela stonden bij de dansles de jongens in een rij tegenover de meisjesrij. Danslerares Wolters beval de jongens om de meisjes ten dans te vragen. Aangezien Elisabeth precies tegenover hem stond, vroeg Rosko haar maar. Met een buiginkje dat wel. Het begin van een dansromance die tot op de dag van vandaag duurt.



65 jaar geleden traden ze in Oude Pekela in het huwelijk onder de dezelfde omstandigheden als nu, met sneeuw en ijzel. De hoge hakjes onder de prachtige bruidsjurk deerde Elisabeth niet.

Elisabeth werkte achter de patat en frikandellen bij Automatiek Harms in Winschoten, toen Rosko in dienst moest. De Pekelder hield er niet van dat hij gecommandeerd werd, maar ja dat is wel heel lastig in het leger. Zo belandde hij vijf dagen in de militaire gevangenis omdat Rosko weigerde de kots van een sergeant-majoor op te ruimen.



Dankzij de overredingskracht van Elisabeth kwam Rosko alsnog in het goede spoor en kon hij zijn diensttijd afmaken. Daarna werkte hij onder meer voor Hobo (vloeren) in Scheemda, Pekelder kartonfabriek Union en machinefabriek Veenstra in Winschoten.



Behalve dansen had Rosko zijn Märklintreinen als hobby maar ook jarenlang zong een koppel goudvinken het hoogste lied in de volière achter de woning aan de Graaf Adolfstraat. Rosko schopte het zelfs tot voorzitter van de Goudvink-vereniging.



Ook bij korfbalclub WSS liet hij zich jarenlang niet onbetuigd en was hij speler, trainer en was hij zeer verdienstelijk scheidsrechter, zelfs op landelijk niveau. Elisabeth was ook actief bij de Pekelder korfbaltrots. Zij verzorgde tijdens wedstrijd de baby’s van de WSS-speelsters.



Momenteel is bezige bij Rosko een frequent bezoeker van de kaartclub en is hij presentator van de muziekmiddag in multifunctioneel centrum De Binding.



Locoburgemeester Ellen van Klaveren kwam langs met bloemen en trouwakte om het briljanten paar te feliciteren. Met hun twee zoons, vijf kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en hun beste vriendin vierden ze hun 65-jarig huwelijk bij zalencentrum Lamain in Winschoten. Zeker en vast gingen de voetjes nog even van de vloer.



Behalve het dansen hebben Rosko en Elisabeth nog een geheim van hun lange huwelijk: ‘Recht voor de raap, din kom je t vèrste…’.

Bron: Gemeente Pekela