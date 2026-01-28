Spreekuur voor grenspendelaars in Emmen

EMMEN – GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) biedt op 12 februari a.s. samen met UWV WERKbedrijf weer een spreekuur op locatie in Emmen aan voor grenspendelaars en hun werkgevers. Belangstellenden krijgen informatie op het gebied van sociale verzekering, ouderdomspensioen en belasting.



Tussen 13.00 en 17.00 uur zal een adviseur van GIP EDR aanwezig zijn op het kantoor van UWV aan de Verlengde Spoorstraat 2 in Emmen. Deelname aan het GIP EDR-spreekuur is gratis, maar aanmelden noodzakelijk.



Belangstelling voor een baan in of werknemer uit Nederland of Duitsland?

Tijdens dit spreekuur is ook een EURES-adviseur van het UWV WERKbedrijf aanwezig. Die kan helpen bij vragen van werknemers en werkgevers die over de grens willen werken of personeel zoeken, zoals: “Wanneer ben ik aantrekkelijk voor werkgevers/werknemers uit het buurland?”, “Hoe vind ik werk in de grensregio?”,“Welke wervingskanalen kan ik gebruiken?”, “Met welke verschillen moet ik rekening houden bij het sollicitatieproces?”, “Waar moet ik rekening mee houden als ik aangenomen word in het buurland? (salarisopbouw, belastingen, zorgverzekeringen, pensioen etc.)” en “Wat betekent dit allemaal voor de werkgever?” De EURES-adviseurs beschikken over veel kennis van de arbeidsmarkt, net als van de mogelijkheden en regelgeving in Duitsland en Nederland.

Wilt u een afspraak maken?

Stuur dan een e-mail naar gip@edr.eu en vermeld hierin ook het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Een van onze GIP EDR-adviseurs zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website.: https://grenzinfo.eu/edr/nl/aanvraag/

De dienstverlening van GIP EDR wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Duitse deelstaat Niedersachsen, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincies Groningen en Drenthe, de Arbeidsmarktregio Drenthe, de Landkreise Emsland en Leer en de Agentur für Arbeit Nordhorn.

