Tony’s Pop Uur – een muzikale reis door pop- en rockgeschiedenis

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In Tony’s Pop Uur, een informatief wekelijkse muziekprogramma op de donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur, hoor je vooral pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden, met als hofleverancier muziek uit de zeventiger en tachtiger jaren.
De playlist van Tony’s Pop Uur morgen vormt een boeiende muzikale reis door pop- en rockgeschiedenis, waar klassiekers en moderne tracks elkaar moeiteloos afwisselen. Grote namen als The Beatles, John Mellencamp, Neil Diamond en Sweet zorgen voor tijdloze melodieën, terwijl artiesten als Green Day, Coldplay en The Last Dinner Party laten horen dat sterke pop en rock nog altijd springlevend zijn.
Opvallend is de mix van internationale iconen en Nederlandse trots, met onder meer Cuby & The Blizzards, Brainbox, Kayak, Herman Brood, Toontje Lager en Acda en De Munnik. Thematisch keren liefde, twijfel, maatschappelijke kritiek en levensverhalen regelmatig terug, van ‘Ironic’ en ‘Let It Be’ tot ‘No Coke’ en ‘Hunger Strike’.
Leuke bruggetjes zijn er volop: van ingetogen luisterliedjes naar stevige gitaarrock en van nostalgische seventies vibes naar nineties anthems. Samen vormt dit een afwisselend en herkenbaar programma waarin emotie, energie en muzikale geschiedenis centraal staan.
Zo vormt Tony’s Pop Uur een muzikale reis door decennia pop- en rockgeschiedenis. Stem donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur af op RTV Westerwolde en beleef het mee.
Presentatie: Tony Klaassens