Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 28 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERS PLAATJE | NA VRIJDAG MINDER KOUD

Na de sneeuw van vannacht is het vandaag een mooi winters plaatje met af en toe sneeuw en er kan misschien nog een paar cm bij vallen. De sneeuw blijft voor het meeste ook liggen want de temperatuur ligt rond of net onder het vriespunt. Er is vandaag een matige oostenwind, kracht 3 tot 4.

Ook morgen kan er soms wat sneeuw of motsneeuw vallen, maar dat is heel weinig. Er is morgen ook weer een oostenwind. De minimumtemperatuur is vannacht is vannacht -1 á -2, de maximumtemperatuur ligt morgen rond het vriespunt.

Vrijdag is een droge dag met af en toe zon en ook dan blijft de sneeuw nog wel liggen, maar in het weekend komt het boven nul en dan gaat het af en toe regenen. Zondag zal het 2 tot 4 graden worden, zaterdagmiddag is het 1 tot 3 graden.